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Spor Beşiktaş’tan KAP bildirisi! Belçikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başlandı
Spor

Beşiktaş’tan KAP bildirisi! Belçikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başlandı

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Beşiktaş’tan KAP bildirisi! Belçikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başlandı

Beşikaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Belçikalı yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Belçikalı milli futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen ve siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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