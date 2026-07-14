  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ varolduğu her ülke için tehdit Tek tek paketleniyorlar! MİT’in nefesi hainlerin ensesinde Bakan Gürlek tek tek açıkladı! Ahbap ve Yazıcıoğlu soruşturmasında sıcak gelişmeler Nerede ihanet orada Sözcü ve Cumhuriyet: Dün teröristin bugün dolandırıcının avukatı Kadına şiddet iddiası! Nihat Kahveci gözaltına alındı Forbes Türkiye modelini örnek gösterdi! DOA Sistemi Batı’ya yol haritası oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölüm aylığı başvurularında büyük hata Bağış paralarını Ahbap’a yolluyordu… “Pinç Oğuzhan”dan timsah gözyaşları! Devlete saldırıp o derneği övmüşlerdi! AHBAP yüzsüzleri Ahbap’a operasyon sonrası yeniden gündem oldu! Kamera önünde gözyaşı kamera arkasında kahkaha
Gündem "Memur yapalım" diyerek insanları dolandırdılar
Gündem

"Memur yapalım" diyerek insanları dolandırdılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
"Memur yapalım" diyerek insanları dolandırdılar

Kırşehir merkezli üç farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, vatandaşları kamu görevlisi yapma vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlı adli makamlarca tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin devlet memuru yapılacağı vaadiyle mağdurlardan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ceza infaz kurumunda bulunan 1 kişiyle birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adli mercilerce sevk edilen M.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken şüphelilerden M.E.P., M.P., E.C. ve S.U. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Leylek yavrusunu itfaiye kurtardı! Ayağına ip dolandı, yuvasında mahsur kaldı
Leylek yavrusunu itfaiye kurtardı! Ayağına ip dolandı, yuvasında mahsur kaldı

Yaşam

Leylek yavrusunu itfaiye kurtardı! Ayağına ip dolandı, yuvasında mahsur kaldı

Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Sigorta şirketlerini dolandırdılar
Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Sigorta şirketlerini dolandırdılar

Gündem

Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Sigorta şirketlerini dolandırdılar

Yapay zekayla üretilen sahte deliller: Sigortada dijital dolandırıcılığa karşı yeni kalkan
Yapay zekayla üretilen sahte deliller: Sigortada dijital dolandırıcılığa karşı yeni kalkan

Gündem

Yapay zekayla üretilen sahte deliller: Sigortada dijital dolandırıcılığa karşı yeni kalkan

Mideleri de dolandırıcının ismine göre bulanıyor! Solaklardan Ekrem'e öyle Haluk'a böyle...
Mideleri de dolandırıcının ismine göre bulanıyor! Solaklardan Ekrem'e öyle Haluk'a böyle...

Gündem

Mideleri de dolandırıcının ismine göre bulanıyor! Solaklardan Ekrem'e öyle Haluk'a böyle...

Nerede ihanet orada Sözcü ve Cumhuriyet: Dün teröristin bugün dolandırıcının avukatı
Nerede ihanet orada Sözcü ve Cumhuriyet: Dün teröristin bugün dolandırıcının avukatı

Gündem

Nerede ihanet orada Sözcü ve Cumhuriyet: Dün teröristin bugün dolandırıcının avukatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23