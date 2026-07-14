"Memur yapalım" diyerek insanları dolandırdılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırşehir merkezli üç farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, vatandaşları kamu görevlisi yapma vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlı adli makamlarca tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin devlet memuru yapılacağı vaadiyle mağdurlardan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ceza infaz kurumunda bulunan 1 kişiyle birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adli mercilerce sevk edilen M.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken şüphelilerden M.E.P., M.P., E.C. ve S.U. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.