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Gündem İnşaatta facia! Asansörün halatı koptu: 2 işçi öldü
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İnşaatta facia! Asansörün halatı koptu: 2 işçi öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İnşaatta facia! Asansörün halatı koptu: 2 işçi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesinde boya yapan işçileri taşıyan inşaat asansörünün halatı koptu. 5’nci kattan zemine çakılan 18 ve 19 yaşındaki 2 işçi hayatını kaybetti.

Feci olay, Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın dış cephe boyasını yapan işçilerin bulunduğu inşaat asansörünün halatı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. 5'inci kattan zemine düşen asansörde bulunan Muhammed Mustafa Toruntay (18) ile Muhammed Kızılkan (19) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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