Akit TV'den 15 Temmuz özel yayını! Tüm halkımız davetli
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Akit TV, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde “Söz Meydanı Özel Yayını” ile ekranlara geliyor. 16 Temmuz Perşembe akşamı saat 20:30’da düzenlenecek olan ve tüm haklımızın davetli olduğu programda, millî birlik ruhu ve destansı direniş yerinden canlı yayınla izleyicilere aktarılacak.
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Akit TV, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü vesilesiyle çok özel bir yayına imza atmaya hazırlanıyor. Ekranların uzun soluklu programı “Söz Meydanı” ses getirecek bir yayınla izleyicileriyle buluşuyor.
Aziz şehitlerimizi rahmetle anmak, gazilerimize minnet duygularını sunmak ve o gece yazılan kahramanlık destanını yeniden hatırlatmak amacıyla düzenlenecek olan özel yayın, darbe girişiminin simge mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıt Mezarlığı önünde gerçekleştirilecek.
OYTUN ERBAŞ VE İSMAİL HAKKI TURUNÇ KATILACAK
16 Temmuz’da yapılacak olan programa, Söz Meydanı’nın daimi konuklarından Prof. Dr. Oytun Erbaş ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katılacak. Programda; 15 Temmuz’un tarihî anlamı, Türk milletinin gösterdiği eşsiz direniş ve gelecek nesillere aktarılan millî irade emaneti derinlemesine ele alınacak.
TÜM HALKIMIZ DAVETLİ
Akit Medya Grubu olarak, millî birlik ruhunu yerinde yaşamak ve şehitleri dualarla anmak isteyen tüm vatandaşlarımızı yayın alanına davet ediyoruz.
Programın etkinlik ve yayın detayları ise şu şekilde:
- Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıt Mezarlığı Önü
- Tarih: 16 Temmuz 2026 Perşembe
- Saat: 20.30