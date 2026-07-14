İstanbul, Ankara ve Pensilvanya üçgeninde 23 toplantı! İşte adım adım 15 Temmuz ihaneti

FETÖ'nün, üzerinden 10 yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilen üst düzeyde 23 toplantı gerçekleştirdiği belirlendi. Başarısız darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Örgüt, ilk fitilin ateşini 1 Kasım 2015 seçimleri ile yaktı. Örgüt, siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği gibi sonuçlanmadığını Kasım genel seçimlerinde görünce, bir sonraki planını devreye sokmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, o gün 'darbe' kararını aldı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler defalarca ABD’de Pensilvanya’daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya’da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.

CUNTA HEYETİ KURULDU

İlk toplantı 14-15 Kasım 2015’te Pensilvanya’da yapıldı. Adil Öksüz’ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner’den oluşan cunta heyeti kuruldu. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya’ya gitti. 2016’nın ocak ile mart ayları arasında toplantı hareketliliği sürdü. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara’da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların raporları da yine Pensilvanya’ya gidilerek iletildi. 15 Temmuz’a giden yolda darbe ekibinin FETÖ üyeleri ile yaptığı toplantılar hız kesmeden devam etti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran’da Ankara’da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması için yapılan toplantılar sürdü. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç Pensilvanya’ya uçtu. Son kritik talimatları alarak Türkiye’ye döndüler.

ANKARA'DA SON RÖTUŞLAR

Adil Öksüz’ün başkanlığında Ankara’da 4 gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016'daki toplantılarda 15 Temmuz’da atılacak her adım belirlendi, son rötuşlar yapıldı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, 12 Temmuz’da örgüt elebaşı Gülen'i son kez görmek için Pensilvanya’ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı, son talimatlar alındı. Darbe girişimindeki kritik iki isim vakit kaybetmeden İstanbul’a döndü.

DARBE BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

12-15 Temmuz 2016’da Ankara ve İstanbul’da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi’nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu’ndaydı. 14 Temmuz’da darbenin kilit sivil isimleri Ankara’ya geçti ve 15 Temmuz'da darbe girişimini gerçekleştirdi. Ancak halkın direnişiyle darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

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