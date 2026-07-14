Bakan Ersoy: 15 Temmuz milletin destanıdır!

15 Temmuz mesajında Türk demokrasi tarihinin 15 Temmuz 2016 gecesi hain ve karanlık bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını, ancak milletin feraseti sayesinde bu karanlık gecenin aydınlık bir sabaha dönüştüğünü ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milletimiz, tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmıştır" dedi.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını belirten Ersoy, "15 Temmuz; aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN

Hain darbe girişiminin hafızalardaki yerini daima koruyacağını kaydeden Ersoy, "Bu cennet vatanda egemenlik her daim milletin olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında şehit ve gazileri de anan Bakan Ersoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.