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Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!

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Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!

Küresel siyasi gerilimlerin gölgesinde kalan uzay çalışmalarında ezber bozan, tarihi bir ortaklığa imza atıldı.

#1
Foto - Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!

Rusya’ya ait Soyuz MS-29 uzay aracı, iki Rus kozmonot ve bir NASA astronotunu taşımak üzere Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı. ABD ile Rusya arasında uzun süredir dondurulan üst düzey diplomatik temaslar bu vesileyle yeniden canlanırken, NASA Başkanı Jared Isaacman’ın fırlatmayı yerinde takip etmek üzere Baykonur'a yaptığı ziyaret, uzay diplomasisinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

#2
Foto - Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!

NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) üst düzey yöneticileri, bugün nadir görülen etkinlik vesilesiyle bir araya geldi. NASA astronotu Anil Menon ile Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anna Kikina, TSİ 17.47’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz MS-29 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi. Mürettebat ve Soyuz aracı, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra yörüngeye ulaştı. Mürettebat, böylece ISS’ye yaklaşık üç saat sürecek yolculuğuna başlamış oldu.

#3
Foto - Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!

ISS’ye kenetlenmenin TSİ 20.56’da gerçekleşmesi bekleniyor. Kenetlenmeden kısa süre sonra ise Soyuz ile ISS arasındaki kapakların açılması ve mürettebatın istasyona geçmesi planlanıyor. Mürettebatın ISS’de yaklaşık sekiz ay kalmaları ve görevlerini tamamlamanın ardından önümüzdeki yıl nisan ayında dünyaya dönmeleri bekleniyor.

#4
Foto - Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!

ISAACMAN BAYKONUR ÜSSÜNÜ ZİYARET EDEN İLK NASA YÖNETİCİSİ Fırlatma, Roskosmos Başkanı Dmitry Bakanov ve NASA Başkanı Jared Isaacman tarafından birlikte takip edildi. Isaacman, 2018’den bu yana Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur üssünü 8 yıl sonra ziyaret eden ilk NASA yöneticisi oldu. Rusya ve ABD arasındaki bu şekildeki temaslar, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden döneminde engellenmişti.

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