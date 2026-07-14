Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!

Rusya’ya ait Soyuz MS-29 uzay aracı, iki Rus kozmonot ve bir NASA astronotunu taşımak üzere Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı. ABD ile Rusya arasında uzun süredir dondurulan üst düzey diplomatik temaslar bu vesileyle yeniden canlanırken, NASA Başkanı Jared Isaacman’ın fırlatmayı yerinde takip etmek üzere Baykonur'a yaptığı ziyaret, uzay diplomasisinde yeni bir dönemin kapısını araladı.