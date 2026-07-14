Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir arazide başlayan yangın kısa sürede sağlık ocağına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınsa da sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi.
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir arazide başlayan yangın kısa sürede sağlık ocağına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınsa da sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi.
Olay Kepsut'un Nusret kırsal mahallesinde meydana geldi. Arazide çıkan yangın rüzgarında etkisi ile sağlık ocağına sıçradı.
İhbar üzerine İtfaiye ve Orman ekipleri yangına müdahale etti.
Sağlık ocağının çatısı ve bir kısmı yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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