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Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!

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IHA Giriş Tarihi:

Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir arazide başlayan yangın kısa sürede sağlık ocağına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınsa da sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!

Olay Kepsut'un Nusret kırsal mahallesinde meydana geldi. Arazide çıkan yangın rüzgarında etkisi ile sağlık ocağına sıçradı.

#2
Foto - Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!

İhbar üzerine İtfaiye ve Orman ekipleri yangına müdahale etti.

#3
Foto - Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!

Sağlık ocağının çatısı ve bir kısmı yanarak, kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!

Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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