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Gündem Ecdada saygısızlığın cezası kesildi: Kadın soytarıya hapis cezası!
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Ecdada saygısızlığın cezası kesildi: Kadın soytarıya hapis cezası!

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Ecdada saygısızlığın cezası kesildi: Kadın soytarıya hapis cezası!

Komedyen bozuntusu Tuba Ulu, bir gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında sarf ettiği hayasız sözleri nedeniyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dönemde ecdada ve kutsallara sözde komedi gösterisi adı altında hayasızca saldırılar sürerken bir gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili yaptığı alçakça şaka nedeniyle hakkında dava açılan sözde komedyen Tuba ulu hakkında karar verildi.

Gösterisinde başlangıçta sadece cinsellik üzerinden beraber olan kişilerin daha sonra evlendikleri örnekler olduğundan bahseden Ulu, sözü Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'a getirerek “Kanuni Sultan Süleyman bile f*ck buddy’siyle evlendi” ifadesini kullanmıştı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Tepki çeken sözlerin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı dava, savcının ceza talepli mütalaasını sunmasının ardından 14 Temmuz'a ertelenmişti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Ulu, “Kadınları aşağılamaya yönelik eylemde bulunduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Her zaman kadınlardan yana oldum. Beraatimi talep ediyorum. İddianamedeki iddiaları kabul etmiyorum. Suç işleme kastım yoktur. Hiçbir zaman halkın bir kesimini aşağılamaya veya ayrıştırmaya yönelik bir kastım olmadı. Aksine, her zaman birleştirici oldum” dedi.

Mahkeme, Ulu hakkında “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçlamasından 6 ay hapis cezasına hükmetti. Ceza, sanığın duruşmadaki tutumu nedeniyle 5 aya indirildi.  Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Yorumlar

Recep SULU

Ödül gibi ceza olamaz . Ceza minimum 25 yıl olmalı kimse ecdada laf edemez . Hapis cezası artı vatandaşlık tan düşürülmeli En azından ben böyle düşünüyorum

Ccc

5 ay ödül mü idam istiyoruz idam.
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