Yılmaz Özdil'in Haluk Levent itirafı olay oldu

CHP yandaşı Yılmaz Özdil’in millete hizmet götürmek yerine algı belediyeciliği yapan CHP ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deprem döneminde devletin kurumlarını yıpratmak amacıyla şarkıcı Haluk Levent üzerinden provokasyona girişen CHP'nin kirli siyasetini ifşa eden Özdil, CHP kurmaylarının kapalı kapılar ardında, "Vatandaşlar bağış yapmak için hükümete güvenmiyor, Haluk Levent’e güveniyor" diyerek devletin kurumlarına olan güveni sarsmaya çalıştıklarını açık açık söyledi.

Haluk Levent'e adaylık teklifi

Milletin acısı üzerinden siyasi rant devşirme peşine düşen ana muhalefet partisinin, Hatay’ı basiretsiz yönetimlere teslim etme planı Yılmaz Özdil’in açıklamalarıyla ortalığa saçıldı.

Yılmaz Özdil, depremzedelerin yaralarını sarmak yerine reklam peşinde koşan CHP’nin, belediyecilikten zerre anlamayan şarkıcı Haluk Levent’e Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini söyledi.

Haluk Levent hakkındaki skandal iddialar

AHBAP Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen konutların bir kısmının tamamlanmadığı iddia edildi. Ayrıca deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullandığı da iddia edildi. Dernek adına toplanan bağışların bazı şüphelilere aktarıldığı da öne sürüldü. Ayrıca Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği ve asistanına, AHBAP hesabından 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi.