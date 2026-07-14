Yeni hedefler, transferler, Icardi'nin durumu… Okan Hoca A'dan Z'ye Cim Bom'u anlattı

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar...

AYNI İŞTAHLA YOLA DEVAM

"Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Artık dördüncü senede insanların da Galatasaray takımını, oyuncularını, teknik direktörünü, başkanımızı en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla aynı Galatasaray ruhuyla sezona başladık."

"HİÇBİR REKORU 'DÜŞÜNEREK' KIRMIYORSUNUZ"

"Benim için büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, 4 seneyi büyük başarılarla geçmek, 4 kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının sokakta başını hep dik gezdirmek. Yaz tatiline çıktığımızda insanların bize verdikleri geri bildirim çok değerli. Hiçbir şey ile satın alınamayacak bir şey. Ben Galatasaray’ın kapısından 11 yaşında girmiş birisi olarak 4 seneyi tamamladım, 5’inci sezona başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Her maçı kazanarak, her maça, kupaya odaklanarak Galatasaray rekorlar kırıyor."

"EN ZOR ŞAMPİYONLUK SENESİ BUYDU"

"Her senenin başka hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Değişimler oluyor. Her sene de bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net. En zoru hangisi derseniz son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten hem ligde şampiyon olmak, bütün ligi önde götürmek bu anlamda en zoru buydu."

"ELEŞTİRİ OLURSA ONLARI KARŞILAMANIZ GEREKİYOR"

"20 maç kazansanız, 21’inciyi kazanamayınca eleştiriler oluyor. Eleştirileceksiniz, bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Eleştiri olursa da bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere onları karşılamanız gerekiyor."

"ICARDI KONUSUNDA BİR GELİŞME OLMADI"

"Icardi’nin menajeriyle görüşen başkanımız. Bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Oradaki yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden birisi bu. Görüştüğümüz, iletişimde olduğumuz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var. Opsiyonları var hepsinin. Öncelik hücum hattındaki eksikliklerimiz. 2 tane kiralık oyuncu gitti. Lang ve Asprilla ayrıldı. Boey kulübüne döndü. 10+4 organizasyonu yapmak biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, istediğimiz oyuncular var."

SİNGO'NUN TALİPLİSİ ÇOK

“Singo iyi bir oyuncu. Beğendiğimiz, istediğim bir oyuncu. O profilde bulabileceğimiz önemli oyunculardan biri. Çok fazla isteyeni var, talip olan çok fazla takım da var. Dünya Kupası’nda sakatlanmadan devam etse onun için farklı bir gelişim olabilirdi. Ondan memnunuz. Onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum.”

"CAN UZUN'U DA İSTERİM BRUNO FERNANDES'İ DE"

Okan Buruk, kendisine yöneltilen "Bruno Fernandes'i mi istersiniz yoksa Can Uzun'u mu?" sorusuna şöyle cevap verdi.

"Ben ikisini de isterim. Biliyorsunuz, hocalar hep ister."

GABRIEL SARA VE DAVINSON SANCHEZ'İN TAKIMDAKİ DURUMLARI

"Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu. Davinson'un adı Como'yla anılıyor, İtalya'da gelişmekte olan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım. Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek."

"DÜNYA KUPASI TRANSFERİ GECİKTİREN UNSURLARDAN BİRİSİ"

"Kiminle görüşsek medyada çıkıyor. O konuda kimsenin duymadığı bir isim veremeyeceğim. Oyun anlamında takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz. Dünya Kupası, transfer dönemini geciktiren unsurlardan birisi. Oyuncuları ne kadar erken transfer edersek o kadar iyi. 'Sonuna kadar bekleyeceğiz' demiyorum. Bunu ben de istemiyorum. Kimse istemiyor ama bazı oyuncularda süreç uzayabiliyor."

"HÜCUM HATTINA 3, SAVUNMAYA 1 HAMLE DÜŞÜNÜYORUZ"

"Yabancı sayısı, Türk sayısı, planlamayla gitmemiz gerekiyor. Noa Lang ayrıldı, ondan da çok memnunduk, kendisini çok sevdik, çok uyumluydu, acayip katkı sağladı. Yeni kuralda, bundan sonraki transferlere bağlı. Lemina imza attığında bir tane kalıyor, Icardi'nin durumu var. Onun devamındaki sayıyı ona göre belirleyeceğiz.

Hücum hattına 3, savunmaya da 1 tane oyuncu düşünüyoruz. İlerleyen süreçte karar vereceğiz. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor."

"OYUNCULAR TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR"

"Manzambi konuşuluyordu. Oyuncu zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor. Premier League'den takımlar yarışarak 60 milyon euroya aldı. İnsanlara bunu iyi anlatmak gerekiyor. U23 bazen beklediğinizde de pahalı olabiliyor ama o parayı verseniz de getiremiyorsunuz. Gelmek istemiyorlar Türkiye'ye."

10 NUMARA TRANSFERİ

"Takım oyununa uyacak bir oyuncu olması, hem kaliteli hem de skor üretecek bir oyuncu olması gerekiyor. Skor üretmesi çok önemli on numara bölgesinde. Bunun üzerinde çalışıyoruz."

HAK EDEN FORMAYI ALIR

“Genç oyuncu almak, süre vermek ben isterim. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi’nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ya da yaşlı oyuncu yoktur. Hak ediyorsa oynar. İyi oyuncu vardır. Genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gelip o formayı alır, oynar.”

OSİMHEN VE KAPTANLIK

"Osimhen bu takımı sahiplenen değerli bir oyuncu. Kaptanlarla ilgili kararı başkanımızla oturup, karar vereceğiz."

Basın mensuplarının Milli takım ile ilgili sorularına da cevap veren Buruk şunları söyledi:

“Orası her Türk insanı için manevi olarak büyük bir değer. Ülke milli takımı yönetmek değerli. İlerde böyle bir şey olursa hiçbir Türk evladı hayır demez. Orası herkes için bir onurdur. Ben de bir Türk olarak, büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Şu an eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz. Onun tekrar görevine devam etmesi, bir sonraki şampiyonaya götürmesi çok değerli. Dünya Kupası’na götürmüş bir hocaya, o desteği vermemiz gerekiyor.”

''1-2 GÜN İÇERİSİNDE İMZAYI ATACAK''

Mario Lemina'nın transfer süreci hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Lemina inşallah 1-2 gün içerisinde imzayı atacak. Burada özel çalışıyor, saha çalışmalarına daha katılmadı." ifadelerini kullandı.