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Dünya Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu
Dünya

Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu

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Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde yüksek sıcaklık ve enerji yönetimi sebebiyle tüm kamu ve eğitim kurumları salı ve çarşamba günü tatil edildi.

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkmasının beklenmesi üzerine kamu ve eğitim kurumları için 2 günlük tatil kararı alındı. Hürmüzgan Valiliği, eyalete bağlı tüm kentlerde iki günlük tatil ilan edildiğini açıkladı.

 

Açıklamada, Hürmüzgan’daki tüm kamu ve eğitim kurumlarının salı ve çarşamba günü, enerji yönetimi ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle tatil edildiği belirtildi.

 

Hürmüzgan’da gün içinde sıcaklık 39 dereceye çıkarken sıcaklığın yarın 45 dereceye yükselmesi bekleniyor.​​​​​​​​​​​​​​

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