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Spor Zohreh Koudaei kim kaç yaşında?
Spor

Zohreh Koudaei kim kaç yaşında?

İran Kadın Milli Takımı kalecisi kim? erkek olduğu ileri sürülen İran Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Zohreh Koudaei kim kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:46:00 -
Zohreh Koudaei kim kaç yaşında?

2022 AFC Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan İran, son maçında Ürdün ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi. İki kurtarış yapan ve İran'ın maçı 4-2 kazanarak kupaya katılmasını sağlayan kaleci Koudaei, bu başarısıyla değil Ürdün Futbol Federasyonunun iddiasıyla tartışmaların odağındaki isim oldu.

Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC) bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonu, "söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını" talep etti.

İran Milli Takımı Yöneticisi Maryam Irandoost, ülkesinin Varzesh3 isimli spor haberleri portalına yaptığı açıklamada, "Sağlık personeli, milli takımdaki her oyuncuyu hormonlar açısından dikkatle inceledi. Hiçbir taraftarın endişelenmesine gerek yok." dedi.

AFC'nin istediği bütün belgeleri vakit kaybetmeden göndereceklerini belirten Irandoost, "Bu iddialar, İran karşısında yenilgiyi kabul etmemek için bahane. Ürdün kendisini grupta favori olarak görüyordu. Kaybettiklerinde de sorumluluktan kaçmak için sahte bahanelere sığındıla." yorumunu yaptı.

Koudaei ise, "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım. Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" dedi.

Zohreh Koudaei kim kaç yaşında?

Zohreh Koudaei 1989 yılında dünyaya geldi. Zohreh Koudaei 2009'dan bu yana İran Kadın Milli Futbol Takımı forması giyiyor.

 

 

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