İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Beyoğlu’nda insanı çaydan da soğutan bir fiyat skandalıyla sosyal medyada gündem oldu. Gittiği kafede sadece iki bardak çay ve iki fincan sıcak çikolata tüketen bir vatandaş, masadan kalkıp kasaya yöneldiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Önüne konulan hesap pusulasında bir bardak çayın 500 lira, bir fincan sıcak çikolatanın ise 900 lira olarak ücretlendirildiğini gören tüketici, toplamda 2 bin 800 lira tutarındaki adisyonu ödemek zorunda kaldı. Dört içecek karşılığında talep edilen astronomik rakam, bir süredir bazı esnafın f1iyat algısını kaybetmiş gibi uyguladığı fahiş fiyat uygulamasının ulaştığı boyutu yeniden sorgulattı.

TEPKİ YAĞDI

Yaşadığı mağduriyeti belgelemek adına 2 bin 800 liralık ödeme fişinin fotoğrafını çeken vatandaş, söz konusu adisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan ve binlerce yorumla paylaşılan fiş görseli, büyük tepki çaktı. Kullanıcılar, turistik bölgelerdeki işletmelerin

denetimsizliğine ve menü tarifelerindeki akılalmaz fiyatlandırmalara sert tepki gösterirken, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin işletmeyi denetlemesi yönünde binlerce çağrı yapıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN CİMER ÇAĞRISI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından beklenen resmi hamle gecikmedi. Tüketici mağduriyetlerini yakından takip eden Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda yankı uyandıran paylaşımı radarına aldı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, fiş görselinin yer aldığı paylaşımın altına kendi resmi hesabından bizzat yorum yazarak devreye girdi. Kaplan, fahiş fiyat denetimlerinin hızla başlatılabilmesi için tüketiciyi resmi kanallara davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Lütfen bu şoku yaşayan takipçinize, kıymetli vatandaşımıza bir CİMER başvurusu yapmasını söyleyebilir misiniz? Zahmet veriyoruz ama ricamız olsun." Bakanlık yetkilisinin doğrudan çağrısıyla birlikte, işletmenin tarife ve fiyat listesi kurallarına uyup uymadığına ilişkin resmi inceleme sürecinin CİMER başvurusuyla birlikte başlatılacağı öğrenildi.