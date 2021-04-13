Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman nerede oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Antalyaspor ile Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi, saati ve yeri belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası ne zaman nerede oynanacak? Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçı nerede oynanacak?

18 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması İzmir Göztepe Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'i eleyen Beşiktaş ile Alanyaspor'u eleyen Antalyaspor 18 Mayıs'ta finalde karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın başlama saati de 20.45 olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.