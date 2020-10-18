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Spor Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına koronavirüs ertelemesi
Spor

Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına koronavirüs ertelemesi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:26:19 -
Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına koronavirüs ertelemesi


ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanması gereken Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada kırmızı-beyazlı oyuncu Wouter Ter Maat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada "Tedbir amacı ile takımımızın Bursa BBSK ile yapacağı maç TVF tarafından başka bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.


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