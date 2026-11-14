ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!
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Trump, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Siber saldırı gibi görünmüyor. Kimse saldırıyı üstlenmedi." dedi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. ABD, 42 Avrupa ülkesinden uçuşları askıya almasını istedi.
TRUMP: KİMSE SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyayı şoke eden gelişmeyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. FOX News'e konuşan Başkan Trump, "Siber saldırı gibi görünmüyor. Kimse saldırıyı üstlenmedi." dedi.