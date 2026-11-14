Bakan Kurum o ülkeye kötü haberi verdi: Yüzde 19'u sular altında kalacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin ilk haftasını değerlendirerek iklim müzakerelerinde gelinen aşamayı ve Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.

Küba'nın yüzde 19'unun sular altında kalabileceği uyarısında bulunan Kurum, ülkelere iklim taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Az önce Küba'nın iki bakanı, mevkidaşımız bunu ifade etti.

Eğer tedbir alınmazsa bu yok olacak. Bu yüzden dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değildir"