Bakan Kurum o ülkeye kötü haberi verdi: Yüzde 19'u sular altında kalacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Küba'nın yüzde 19'unun sular altında kalabileceği uyarısında bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkelere iklim taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı. Kurum ayrıca Çin'le yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık projeler için ortak irade ortaya koyduklarını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin ilk haftasını değerlendirerek iklim müzakerelerinde gelinen aşamayı ve Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.
Küba'nın yüzde 19'unun sular altında kalabileceği uyarısında bulunan Kurum, ülkelere iklim taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.
Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Az önce Küba'nın iki bakanı, mevkidaşımız bunu ifade etti.
Eğer tedbir alınmazsa bu yok olacak. Bu yüzden dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değildir"
Gündem
Bakan Kurum’dan Antalya’da dünyaya tarihi çağrı! Güvenli şehirler bir ayrıcalık değil, her toplumun en doğal hakkıdır!