O isim de riske dikkat çekti… “Sarıgül kaçabilir!” “Yeni bir Cem Uzan ya da Can Dündar vakası yaşanabilir”

Deneyimli Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da Sarıgül’ün yurt dışına kaçabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüşlerini aktaran Pazarcı; “Söylemedi demeyin... Çok ciddi kamuoyu baskısı var. Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası TBMM Genel Kurulu'na gelebilir. Böyle bir durumda dokunulmazlığının kaldırılıp tutuklanacağının farkında. İşte o yüzden yeni bir Cem Uzan ya da Can Dündar vakası yaşanabilir. Milletvekili olduğu için rahatça yurt dışına çıkar. Belli çevreler tarafından istenen de bu zaten. Dokunulmazlık zırhı kalkarsa pek çok Yeni Parti ve CHP'liyi yakabilir. Ama yurt dışına çıkarsa İktidara atış yapar” diye yazdı.