Özgür Özel’e zor soru: Emlak kralı yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu kendi cebinden kaç lira bağışladı?

Yeni Parti 1’inci Kurultayı’nda kürsüden içinden çıkardığı bin lirayı buğulu gözlerle gösterip duygu sömürüsü yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e kapak gibi bir soru geldi.

Özel’in bağış şovuna ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Cengiz Alçayır; “Mümkünse açıklar mısınız? Diyelim ki saf partilileriniz süt parasını, kumbaradaki birikeni, emekli aylığını falan bağışladı. Soru şu; Emlak kralı Rüşvet ve Yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu bu zamana kadar kendi cebinden Yeni Parti'ye kaç lira ya da kaç kör kuruş bağışladı?” diye sordu.