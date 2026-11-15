Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Pirağa Uzun hayatını kaybetti

Trabzon’da yaşayan 103 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun hayatını kaybetti. “Bugün olsa yine giderim” sözleriyle hafızalara kazınan Uzun, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda üniversiteli gençlerle bir araya gelmişti.

TRABZON’DA YAŞIYORDU

Türkiye’nin yaşayan en yaşlı gazilerinden 103 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun’dan acı haber geldi. Trabzon’da yaşayan Uzun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

“BUGÜN OLSA YİNE GİDERİM” DEMİŞTİ

Kore Savaşı’nda görev alan Pirağa Uzun, savaş yıllarına ilişkin anıları ve vatan sevgisini dile getirdiği sözleriyle tanınıyordu. Uzun, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, “Bugün olsa yine giderim” ifadelerini kullanmıştı.

SON OLARAK ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BULUŞMUŞTU

Pirağa Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerini evinde ağırlamıştı. Ziyarette öğrencilerin sorularını yanıtlayan Uzun, Kore Savaşı’ndaki mücadelelerini ve Komutanı Tahsin Yazıcı ile yaşadığı anıları gençlerle paylaşmıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kore Gazisi Pirağa Uzun’un cenaze programı da belli oldu. Uzun’un cenazesi yarın (15 Kasım Pazar) Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’ndeki Sofrakaya Baklacı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki kabristanlıkta toprağa verilecek.

TRABZONSPOR'DAN KORE GAZİSİ PİRAĞA UZUN İÇİN TAZİYE MESAJI

103 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Pirağa Uzun'u 2024 yılında Papara Park'ta ağırlayan Trabzonspor, yayımladığı taziye mesajıyla vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Trabzonspor, 103 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Pirağa Uzun için taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüp, Uzun'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, 2024 yılında Papara Park'ta ağırladıkları gaziyi unutmadı.

Bordo-mavili kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin en yaşlı gazilerinden biri olan Kore Gazimiz Pirağa Uzun’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 3 Kasım 2024 tarihinde Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın daveti üzerine evimiz Papara Park’ta ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuz Pirağa Uzun, taşıdığı gazilik onuruyla milletimizin hafızasında daima özel bir yere sahip olacaktır. Kore Gazimiz Pirağa Uzun’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."