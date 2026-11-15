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Dünya Bahreyn'den vatandaşlara "en yakın güvenli yere gidin" çağrısı!
Dünya

Bahreyn'den vatandaşlara "en yakın güvenli yere gidin" çağrısı!

Yeniakit Publisher
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Bahreyn'den vatandaşlara "en yakın güvenli yere gidin" çağrısı!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tehlike uyarısına dikkat çekildi.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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