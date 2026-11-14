Dün baba evi diyordu, bugün işgalci ilan etti! Özgür Özel, YP-CHP kavgasını kurultaya taşıdı

Bir dönem "baba evi" diyerek sahiplendiği CHP'deki kaos ve çıkmazın ardından kendi rotasını çizerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, 1. Olağan Kurultay kürsüsünde geçmişini unuttu. Dün yanında durduğu isimleri bugün "işgalci" ilan eden Özel'in, ayrıldığı partiye yönelik sert ifadeleri siyasi tutarsızlık eleştirilerini beraberinde getirdi.

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, “baba evi” olarak nitelendirdiği CHP'yi hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri “işgalci” olarak tanımlayan Özel, Yeni Parti'ye geçmeyenleri de “gömlek değiştirenler” sözleriyle eleştirdi. Öte yandan haklarında yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı bulunan 7 eski belediye başkanı da Yeni Parti'ye katıldı.

Yeni Parti'de kurultay yapıldı. Seçime tek aday giren Özgür Özel yeniden partinin genel başkanı seçildi.

"BABA EVİ" DEDİĞİ CHP'YE YÜKLENDİ

Akşam'da yer alan habere göre, Özel'in kurultay konuşmasında CHP'ye yönelik kullandığı sert ifadeler dikkati çekti. Kurultay'da asıl çekişme 2. gün yaşanacak. Özgür Özel'in parti meclisinde köklü değişiklikler yapması bekleniyor.

Özgür Özel Yeni Parti kurultayında yaptığı konuşmada "baba evi" dediği CHP'ye yüklendi. Özel, Yeni Parti'ye geçmeyenleri gömlek değiştirenler olarak niteledi.

Yeni Parti-CHP kavgasında Özgür Özel söylemini sertleştirdi. Yeni Parti, Ankara'da 1. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi. Kurultay'ın açılış konuşmasını seçime tek aday olarak giren Özgür Özel yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA "İŞGALCİ" DEDİ

Özel konuşmasında CHP'yi hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri işgalci olarak nitelendirdi.

Kurultayda asrın yolsuzluk davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu detayı da dikkati çekti. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu protokolde karşılandı. Özgür Özel'in eşinin hemen yanında oturdu.

Kurultaya CHP'nin davet edilmemesi de dikkati çekti.

7 ŞAİBELİ İSİM YP'YE KATILDI

Haklarındaki yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan 7 eski belediye başkanı Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Resul Emrah Şahan, Hasan Akgün, Hasan Mutlu, Onursal Adıgüzel Ali Ercan Akpolat Yeni Parti'ye katıldı.

ASIL ÇEKİŞME PAZAR GÜNÜ YAŞANACAK

Genel başkanlık seçiminde 202 delege oy kullandı. Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçildi. Ancak Kurultay'da asıl çekişme pazar günü yaşanacak.

Kurultayın 2. gününde Yeni Parti'nin Pm ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek. 80 kişilik parti meclisi 150 kişiye çıkartılacak.