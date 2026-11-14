  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Aklan da gel’ diyemediler! Şaibeli eski başkanlar Yeni Parti’de Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Antalya’dan güçlü bir sonuç çıkaracağız Rezaletlerle anılan YP’de ilk kongreden inciler… Yapay zekalı, sahte gözyaşlı tiyatro! Rezaleti Batı ülkesi rapor etti: Vekalet savaşlarıyla 591 ton altın çaldılar! Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış! Antalya’daki zirveye renkli görüntüler damga vurdu! COP31 ilk haftayı rekorla tamamladı YP’de vekalet savaşı Hindistan’da katliam gibi kazada 23 kişi öldü! Cesetler yan yana yol kenarına istiflendi AYM de cunta heveslisi teğmenlere geçit vermedi Genç beyinler Türkiye’nin radarında! ‘Beyin’ göçü yerine ‘beyin gücü’
Gündem Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı! “En büyük hatamızdı” diyerek geçmişi hatırlattı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı! “En büyük hatamızdı” diyerek geçmişi hatırlattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı! "En büyük hatamızdı" diyerek geçmişi hatırlattı

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte başörtüsü üzerinden yürüttüğü siyasetin büyük bir hata olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun “Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı” sözleri, 28 Şubat döneminde başörtülü kadınların yaşadığı mağduriyetleri ve CHP'nin başörtüsü serbestisine karşı geçmişte sergilediği tutumu yeniden gündeme taşıdı.

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de katıldığı programda partisinin geçmişte başörtüsü konusunda izlediği politikaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen "Kadın Emekçiler ve Örgüt ile Buluşma" programında konuşan Kılıçdaroğlu, kadınların kıyafetleri üzerinden siyaset yapılmasını eleştirerek geçmişte bu konuda büyük bir yanlış yapıldığını ifade etti.

“BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK EN BÜYÜK HATAMIZDI”

Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusundaki geçmiş tutumlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı. Geldiğimde ilk yaptığım iş bu. Size ne kadının başörtüsünden? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu? O evde geçim var mıdır, yok mudur? Kadının, çocuklarının, evlatlarının, eşinin karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Siyasetin konusu bu. Neyse onu aştık."

28 ŞUBAT'IN BAŞÖRTÜSÜ MAĞDURİYETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde derin izler bırakan 28 Şubat sürecini yeniden hatırlattı.

28 Şubat 1997'deki Millî Güvenlik Kurulu toplantısının ardından başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatında karşılaştıkları engeller ağırlaştı.

Üniversite kapılarında başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının engellenmesi, kamu kurumlarında uygulanan kıyafet yasakları ve üniversitelerdeki ikna odaları, dönemin en çok tartışılan uygulamaları arasında yer aldı.

Çok sayıda kadın, inançları gereği taktıkları başörtüsü nedeniyle eğitimlerini sürdüremedi veya meslek hayatlarında çeşitli yaptırımlarla karşılaştı.

CHP'NİN 2008'DEKİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURUSU

Başörtüsü yasakları konusunda CHP'nin geçmişte attığı adımlar da Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.

2008 yılında üniversitelerde başörtüsü serbestisinin önünü açmak amacıyla gerçekleştirilen anayasa değişikliği, CHP'nin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruyla yargıya taşındı.

Anayasa Mahkemesi söz konusu anayasa değişikliğini iptal etti.

CHP'nin başörtüsü serbestisine yönelik anayasa değişikliğinin iptalini istemesi, o dönemde dindar kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

YILLAR SONRA GELEN ÖZELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden siyaset yapılmasını partisinin en büyük hatalarından biri olarak değerlendirmesi, geçmişte yaşanan hak ihlallerini yeniden tartışmaya açtı.

Özellikle 28 Şubat döneminde eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırılan başörtülü kadınların yaşadığı mağduriyetler, Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki önemli tartışma başlıkları arasında bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, CHP'nin başörtüsü konusundaki geçmiş politikalarıyla daha sonraki yıllarda benimsediği yaklaşım arasındaki değişimi bir kez daha gündeme taşıdı.

Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu

Gündem

Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu

Kılıçdaroğlu emeklilere kızdı: Boşuna şikayet edip ağlamayın
Kılıçdaroğlu emeklilere kızdı: Boşuna şikayet edip ağlamayın

Gündem

Kılıçdaroğlu emeklilere kızdı: Boşuna şikayet edip ağlamayın

Kılıçdaroğlu: Benim eksikliğim CHP çok yara aldı
Kılıçdaroğlu: Benim eksikliğim CHP çok yara aldı

Gündem

Kılıçdaroğlu: Benim eksikliğim CHP çok yara aldı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAYAT SEVİNCE GÜZEL

Haydi başka kapıya

Kadir

Onun odada soylediği soz kapıya kadardır bır dakıka sonra kalbi baska kendi baskadır
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!
Gündem

İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!

İzmir’de yıllardır beklenen gerçek belediyecilik adımları AK Parti kadrolarının öncülüğünde hayata geçmeye devam ediyor. İzmir AK Parti’ye g..
Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....
Gündem

Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla önümüzdeki seçimlerde genç seçmenlerin oy tercihlerine..
İletişim Başkanı Duran'dan COP31 paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını açıkladı
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan COP31 paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye bir yandan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23