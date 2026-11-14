Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı! “En büyük hatamızdı” diyerek geçmişi hatırlattı

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de katıldığı programda partisinin geçmişte başörtüsü konusunda izlediği politikaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen "Kadın Emekçiler ve Örgüt ile Buluşma" programında konuşan Kılıçdaroğlu, kadınların kıyafetleri üzerinden siyaset yapılmasını eleştirerek geçmişte bu konuda büyük bir yanlış yapıldığını ifade etti.

“BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK EN BÜYÜK HATAMIZDI”

Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusundaki geçmiş tutumlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı. Geldiğimde ilk yaptığım iş bu. Size ne kadının başörtüsünden? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu? O evde geçim var mıdır, yok mudur? Kadının, çocuklarının, evlatlarının, eşinin karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Siyasetin konusu bu. Neyse onu aştık."

28 ŞUBAT'IN BAŞÖRTÜSÜ MAĞDURİYETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde derin izler bırakan 28 Şubat sürecini yeniden hatırlattı.

28 Şubat 1997'deki Millî Güvenlik Kurulu toplantısının ardından başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatında karşılaştıkları engeller ağırlaştı.

Üniversite kapılarında başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının engellenmesi, kamu kurumlarında uygulanan kıyafet yasakları ve üniversitelerdeki ikna odaları, dönemin en çok tartışılan uygulamaları arasında yer aldı.

Çok sayıda kadın, inançları gereği taktıkları başörtüsü nedeniyle eğitimlerini sürdüremedi veya meslek hayatlarında çeşitli yaptırımlarla karşılaştı.

CHP'NİN 2008'DEKİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURUSU

Başörtüsü yasakları konusunda CHP'nin geçmişte attığı adımlar da Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.

2008 yılında üniversitelerde başörtüsü serbestisinin önünü açmak amacıyla gerçekleştirilen anayasa değişikliği, CHP'nin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruyla yargıya taşındı.

Anayasa Mahkemesi söz konusu anayasa değişikliğini iptal etti.

CHP'nin başörtüsü serbestisine yönelik anayasa değişikliğinin iptalini istemesi, o dönemde dindar kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

YILLAR SONRA GELEN ÖZELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden siyaset yapılmasını partisinin en büyük hatalarından biri olarak değerlendirmesi, geçmişte yaşanan hak ihlallerini yeniden tartışmaya açtı.

Özellikle 28 Şubat döneminde eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırılan başörtülü kadınların yaşadığı mağduriyetler, Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki önemli tartışma başlıkları arasında bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, CHP'nin başörtüsü konusundaki geçmiş politikalarıyla daha sonraki yıllarda benimsediği yaklaşım arasındaki değişimi bir kez daha gündeme taşıdı.