  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2023 yılını işaret etti: Destici’den emeklileri heyecanlandıran çağrı ABD’de Ukrayna’ya skandal teklif: Ver Donba’ı al NATO’yu Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621 Müslüman Türk toplumunun hayali gerçekleşiyor: Hollanda’nın 17 yıldır engellediği camiye izin çıktı Gürkan Zengin, Özel’in kurultay konuşmasını değerlendirdi: Ruhlara işlemiyor samimiyetten uzak! ‘Aklan da gel’ diyemediler! Şaibeli eski başkanlar Yeni Parti’de Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Antalya’dan güçlü bir sonuç çıkaracağız Rezaletlerle anılan YP’de ilk kongreden inciler… Yapay zekalı, sahte gözyaşlı tiyatro! Rezaleti Batı ülkesi rapor etti: Vekalet savaşlarıyla 591 ton altın çaldılar! Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış!
Gündem Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu
Gündem

Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bulundu. Gece saatlerinde meydana geldiği belirlenen feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, acı haberle sona erdi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, otomobilde bulunan 3 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kayıp kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlattı.

OTOMOBİL 300 METRELİK UÇURUMDAN DERE YATAĞINA YUVARLANDI

Yapılan araştırmalarda, B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde kaza yaptığı belirlendi.

Aracın gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandığı tespit edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın meydana geldiği bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ulaştığı otomobilde yapılan kontrollerde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Feci kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

70 yaşındaki adam araçta ölü bulundu!
70 yaşındaki adam araçta ölü bulundu!

Gündem

70 yaşındaki adam araçta ölü bulundu!

Alanya’da Hollandalı adam evinde ölü bulundu
Alanya’da Hollandalı adam evinde ölü bulundu

Gündem

Alanya’da Hollandalı adam evinde ölü bulundu

18 gündür her yerde aranan Cebbar dede, 8 kilometre uzakta ölü bulundu
18 gündür her yerde aranan Cebbar dede, 8 kilometre uzakta ölü bulundu

Gündem

18 gündür her yerde aranan Cebbar dede, 8 kilometre uzakta ölü bulundu

Karbonmonoksit faciası! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Karbonmonoksit faciası! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Gündem

Karbonmonoksit faciası! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23