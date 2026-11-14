Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bulundu. Gece saatlerinde meydana geldiği belirlenen feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, acı haberle sona erdi.
YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Edinilen bilgilere göre, otomobilde bulunan 3 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kayıp kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlattı.
OTOMOBİL 300 METRELİK UÇURUMDAN DERE YATAĞINA YUVARLANDI
Yapılan araştırmalarda, B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde kaza yaptığı belirlendi.
Aracın gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandığı tespit edildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın meydana geldiği bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ulaştığı otomobilde yapılan kontrollerde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Feci kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.