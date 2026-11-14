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Gündem Kremlin'den dünyayı yakından ilgilendiren açıklama! Putin, Trump ve Şi aynı masada buluşacak
Gündem

Kremlin'den dünyayı yakından ilgilendiren açıklama! Putin, Trump ve Şi aynı masada buluşacak

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Kremlin'den dünyayı yakından ilgilendiren açıklama! Putin, Trump ve Şi aynı masada buluşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 19 Kasım'da üçlü görüşme gerçekleştirmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Görüşmenin Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında yapılacağı bildirildi.

Dünya siyasetinin üç önemli liderinin Çin'de bir araya geleceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında üçlü görüşme yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, görüşmenin 19 Kasım'da Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentinde gerçekleştirileceğini belirtti.

KREMLİN TARİH VE YERİ AÇIKLADI

Peskov, Putin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ne katılacağını belirterek üç liderin buluşmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Putin, Şi ve Trump arasında 19 Kasım'da üçlü görüşmenin yapılması konusunda mutabık kalındı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentinde gerçekleşecek."

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales'in de Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'i kapsayan bir Asya ziyareti gerçekleştireceğini açıkladığı aktarıldı.

Wales, ABD Başkanı'nın ziyaretinin Çin ayağında Putin ve Şi Cinping ile üçlü görüşme gerçekleştirmesinin planlandığını bildirdi.

ÜÇLÜ ZİRVENİN ADRESİ ÇİN OLACAK

18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek APEC Zirvesi kapsamında yapılması planlanan görüşme, ABD, Rusya ve Çin liderlerini aynı masada buluşturacak.

Görüşmenin gündemine ilişkin resmî ayrıntılar henüz açıklanmazken, üç ülke arasındaki diplomatik temasların devam ettiği bildirildi.

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