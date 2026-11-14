Bakan Çiftçi "Devletimiz unutmaz!" diyerek duyurdu! O kalleş yakalandı

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, firari şüpheli İ.Y. Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı.

Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ UNUTMAZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Devletimiz unutmaz!" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Devletimiz unutmaz!

Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur!

Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür.

Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı rahmet ve minnetle yâd ediyor; operasyonda emeği geçen kahraman Jandarmamıza ve Emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum.

Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir.