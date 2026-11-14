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Dünya Yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken gelişme! Ormanlık alanda gömülü 20 milyon dolar ele geçirildi
Dünya

Yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken gelişme! Ormanlık alanda gömülü 20 milyon dolar ele geçirildi

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Yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken gelişme! Ormanlık alanda gömülü 20 milyon dolar ele geçirildi

Macaristan’da Viktor Orban dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları genişliyor. Eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklos Sesztak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Budapeşte ve üç farklı kentte düzenlenen aramalarda milyonlarca dolarlık nakit para bulundu. Ormanlık alanlara gömülen, depolara ve konutlara saklanan paraların sayılması sekiz saat sürdü.

Macaristan'da eski Başbakan Victor Orban döneminde görev yapmış bir bakana yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 20 milyon dolar saklanmış nakit para ele geçirildi.

Ülkede yeni kurulan Ulusal Varlıkların Telafisi ve Koruması Ofisi, Cuma günü yaptığı aıklamada paraların eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklos Sesztak'a yönelik soruşturmayla ilişkili aramalarda bulunduğunu bildirdi.

PARALARIN SAYILMASI SEKİZ SAAT SÜRDÜ

Söz konusu para, başkent Budapeşte ve Macaristan'ın diğer üç kentinde yapılan aramalarda bulundu.

Yetkililer ormanlık alanlara  gömülmüş, tarım binalarına, depolara ve konutlara saklanmış, ayrıca tenha bir yerdeki pahalı bir kasanın içine gizlenmiş büyük miktarda nakit para tespit edildi. Ele geçirilen desteler arasında 5,07 milyar Macar forinti (13,3 milyon euro), 2,66 milyon euro ve 1,26 milyon dolar bulunuyor.

Maliye Bakanı Andras Karman, Macaristan Devlet Hazinesi'nden 12 görevlinin banknotları beş para sayma makinesiyle saymasının sekiz saat sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, el konulan paranın Macaristan Devlet Hazinesi'ne ait bir hesaba yatırıldığını açıkladı.

ESKİ BAKAN HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

2014-2018 yılları arasında Orban hükümetinde Ulusal Kalkınma Bakanı olarak görev yapan ve geçen Eylül ayında gözaltına alınan Sesztak, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Eski Bakan, kamuya ait ulaşım şirketlerinin piyasa değerinin üzerinde fiyatlara ikinci el otobüs satın alması ve kamu inşaat projeleriyle bağlantılı olarak 37 milyon dolardan fazla rüşvet ve yasa dışı komisyon almakla suçlanıyor.

“ORBAN’IN MAFYA BABASI OLDUĞU KANITLANDI”

Geçen Nisan ayında Orban'ı sandıkta mağlup eden yeni Başbakan Peter Magyar ele geçirilen paraları, hükümetinin Orban dönemine ilişkin yolsuzluk iddialarıyla mücadelesinde bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Magyar, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Orban liderliğindeki eski koalisyon hükümetine atıfta bulunarak bu gelişmenin "Fidesz-KDNP mafyasının resmen sonunu getirdiğini" kaydetti.

Magyar, "Bugün itibarıyla Viktor Orban'ın bir mafya babası olduğu kanıtlandı. Artık devrilmiş bir mafya babası. Fidesz ise bir suç örgütü" ifadelerini kullandı.

ORBAN’IN KARDEŞİ’DE GÖZALTINA ALINDI!

Orban'ın iktidarı döneminde üst düzey görevlerde bulunmuş başka isimler de farklı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

Bu isimler arasında, bir dönem Orban'ın en yakın müttefiklerinden biri olarak görülen eski Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı György Matolcsy de bulunuyor.

Matolcsy hakkında, 288 milyar forint (787 milyon euro) tutarında kamu varlığı aktarılan bir merkez bankası vakfının kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Polis, insan kaçakçılığı ve nüfuz ticareti şüphesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında Orban'ın erkek kardeşini de bu hafta başında gözaltına aldı.

Hakkındaki soruşturmaları kendisini "Macaristan siyasetinden tasfiye etmeyi amaçlayan siyasi bir zorbalık" olarak nitelendirerek kınayan Orban, kardeşinin gözaltına alınmasını ise "siyasi intikam" olarak değerlendirdi.

Kamuoyu araştırma şirketi Median'ın güncel anketine göre, katılımcıların yüzde 70'i, Magyar'ın "Araf Operasyonu" adını verdiği yolsuzlukla mücadele girişiminin "oldukça önemli" olduğu görüşünde.

DW/SÖ,ETO

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Yorumlar

Özdemir

Macaristan'da eski Başbakan Victor Orban döneminde görev yapmış bir bakana yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 20 milyon dolar saklanmış nakit para ele geçirildi.

burak

Geçen Nisan ayında Orban'ı sandıkta mağlup eden yeni Başbakan Peter Magyar ele geçirilen paraları, hükümetinin Orban dönemine ilişkin yolsuzluk iddialarıyla mücadelesinde bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
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