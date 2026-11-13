  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
18 kişinin can verdiği HABAŞ’ta olaylı protesto! İşçileri iten iki kişi fabrikaya kaçtı Avrupa Birliği’nde "müzakereci" krizi patlak verdi! Kaja Kallas’tan içerdeki çatlak seslere ve Rusya’ya sert uyarı! 40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı ‘İstediğimiz altyapıları gizlice durdururuz’ dedi! Yapay zeka Bill Gates’in kendi şirketini vurdu İran ve Çin, Türkiye'nin önüne geçti: Rusya büyük krizin sebebini açıkladı AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor “Gazze’den Bana Ne” diyenler utansın İtalyan kadın Gazzeli çocuklar için sarayını sattı! İnsanlıktan utandıran açıklama! "Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz" O ilimizde 7 günde 10 cinayet işlendi! Hepsinin ortak bir yanı ortaya çıktı Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular
Gündem Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olur
Gündem

Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olur

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bartın’da gece saatlerinde lastikleri patlayınca yolda kalan iki kadının araçlarının lastiklerini değiştiren polis memurlarını tebrik etti. Çiftçi "Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun" dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur. Bartın’da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti. Kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşlarımızı sağ salim ailelerine kavuşturdu."

"Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi’nin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır! Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23