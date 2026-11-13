Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olur

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur. Bartın’da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti. Kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşlarımızı sağ salim ailelerine kavuşturdu."

"Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi’nin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır! Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun."