Bir şampiyona 53 madalya! Sporcularımızdan büyük başarı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye, 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre millî sporcular, Üsküp’te elde ettikleri 53 madalyayla takım sıralamasında Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.
Şampiyonada altın madalya alan milli sporcular şunlar:
Mücahit Milli, Kerem Öz, Samet Akan, Bedirhan Ersayar, Mert Güney, Serdar Şayık, Özlem Melek Korkmaz, Fatmahanım Gökçe, Asuman Cıglıoğlu, Emre Korkmaz, Bayram Eren Celep, Faysal Sılıv, Hamza Eren Göksu, Zeynep Çetintaş, Zeliha Doğan Gülen, Rabia Karadaş.