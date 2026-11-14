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Dünya Savaş patlak verdi! İki ülke sınırında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş patlak verdi! İki ülke sınırında şiddetli çatışma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Savaş patlak verdi! İki ülke sınırında şiddetli çatışma

Afrika'da tırmanan gerilim yerini sıcak çatışmaya bıraktı. Etiyopya ile Eritre güçleri arasında sınırdaki Badme kasabası çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ve bölgedeki sakinlerinin evlerini terk ettiği ifade edildi.

Yerel haber sitesi Addis Standard'a göre, son 3 gündür Badme çevresinde iki ülke arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Bölge sakinleri, geceleri şiddetli patlama sesleri duyulduğunu, dükkânların kapandığını ve ailelerin çatışma nedeniyle bölgeden ayrıldığını ifade etti.

 

İKİ ÜLKE SINIRINDA ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Çatışmaları izleyen ABD merkezli araştırma kuruluşu ACLED, 13 Kasım tarihli güncellemesinde, yerel kaynaklara göre Etiyopya birliklerinin Şeraro ile Badme arasında, Eritre güçlerinin ise kasabanın çevresinde konuşlandığını bildirdi.

ACLED, Badme'nin iki ordudan herhangi birinin kontrolünde olmadığını ifade etti.

Kuruluş, önceki güncellemelerinde Etiyopya ordusunun kasaba yakınlarına topçu ateşi açtığını da kaydetmişti.

Çatışmalara ilişkin her iki ülke tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

G7 Dışişleri Bakanları, 9-10 Kasım'da Paris'te düzenlenen toplantının ardından iki ülkeye azami itidal ve diplomatik çözüm çağrısı yapmıştı. Ortak bildiride, gerilimin tırmanmasının bölge güvenliği, insani krizler ve Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmıştı.

Badme, Etiyopya ile Eritre arasında 1998-2000 döneminde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği sınır çatışmalarının merkezinde yer alıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, silahlı gruplara destek suçlamaları ve Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim arayışı nedeniyle son aylarda yeniden gerildi. Addis Ababa yönetimi Eritre'yi ülkesindeki silahlı gruplara destek vermekle suçlarken, Asmara yönetimi suçlamaları reddediyor.

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