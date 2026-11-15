  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı! “En büyük hatamızdı” diyerek geçmişi hatırlattı Dün baba evi diyordu, bugün işgalci ilan etti! Özgür Özel, YP-CHP kavgasını kurultaya taşıdı O isim de riske dikkat çekti… “Sarıgül kaçabilir!” Özgür Özel’e zor soru: Emlak kralı yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu kendi cebinden kaç lira bağışladı? Bakan Çiftçi "Devletimiz unutmaz!" diyerek duyurdu! O kalleş yakalandı Savaş patlak verdi! İki ülke sınırında şiddetli çatışma Yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken gelişme! Ormanlık alanda gömülü 20 milyon dolar ele geçirildi Trump'tan İran konusunda sürpriz karar hazırlığı! Erdoğan ve Selman'ın çağrısı gündemde Yasa dışı bahis çetesine 4 ilde büyük operasyon! Hesaplardan çıkan rakam dudak uçuklattı İsrailli eski bürokrattan Yunan medyasına itiraf: Türkiye güçlü ama savaşmak zorundayız
Spor Beşiktaş’tan ocak ayı için stoper atağı
Spor

Beşiktaş’tan ocak ayı için stoper atağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş’tan ocak ayı için stoper atağı

Beşiktaş, stoper takviyesi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Bologna'da birlikte görev yaptığı eski öğrencisini transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürüldü.

Kadrosunu ocak ayı transfer döneminde güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta savunma hattına yapılacak takviye için operasyon düğmesine basıldı. Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun Bologna döneminden yakından tanıdığı ve kadrosunda mutlaka görmek istediği Martin Vitík’i gündemine aldı. İtalyan teknik adamın oyun anlayışına kusursuz uyum sağlayabilecek, 1,93 metrelik boyuna rağmen sürat ve atletizm özelliklerine sahip 23 yaşındaki Çek stoper, devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yükseldi.

 

KİRALAMA FORMÜLÜ

Yönetim, İtalyan kulübüyle yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırarak bonservis yükünü doğrudan üstlenmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Savunmanın merkezinde yaşanan hız ve kademe sıkıntısını kökten çözebilecek bir profil olarak öne çıkan Vitík, uzun boyuna rağmen sahip olduğu çabukluk ve yüksek sprint hızı sayesinde savunma arkasına atılan toplarda etkili bir süpürücü. Genç stoper, geriden oyun kurma becerisiyle de Vincenzo Italiano’nun ısrarla istediği bir isim.

 

POKU’NUN İŞİ ZOR

Poku’nun Beşiktaş’taki geleceği tehlikede. Sözleşmesinde 18 maçta ilk 11’de yer alması hâlinde 20 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan oyuncu, şu ana kadar iki maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Leverkusen’den 3 milyon avro karşılığında kiralanan Poku’nun geleceğini performansı belirleyecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23