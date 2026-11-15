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Aktüel Adnan Şenses'in kızı siyasete girdi! Tercihini bakın hangi partiden yana kullandı
Aktüel

Adnan Şenses'in kızı siyasete girdi! Tercihini bakın hangi partiden yana kullandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adnan Şenses'in kızı siyasete girdi! Tercihini bakın hangi partiden yana kullandı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden merhum Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses, siyasete adım attı. Bodrum'da düzenlenen programda AK Parti'ye katılan Şenses'in üyelik rozetini Denizli Milletvekili Cahit Özkan taktı.

Türk müziğine damga vuran sanatçılardan Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses, siyasi tercihini AK Parti'den yana kullandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen programda partiye katılan Şenses için rozet töreni düzenlendi.

YALIKAVAK'TA AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ve teşkilat mensupları katıldı.

Programın dikkat çeken gelişmelerinden biri, merhum sanatçı Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses'in AK Parti saflarına katılması oldu.

ROZETİNİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN TAKTI

Arzum Şenses'in partiye katılımı dolayısıyla düzenlenen törende, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan tarafından üyelik rozeti takıldı.

Şenses'in siyasete adım atması, programda öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

İLÇE BAŞKANINDAN ARZUM ŞENSES'E HOŞ GELDİN MESAJI

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Arzum Şenses'in partiye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ergene, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk müziğinde kendine özgü sesi ve yorumuyla iz bırakan merhum Adnan Şenses’in kıymetli kızı Arzum Şenses’in aramıza katılmasından memnuniyet duyuyoruz.”

Arzum Şenses'e hoş geldiniz dileklerini ileten Ergene, Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Adnan Şenses'i de rahmet ve saygıyla andı.

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