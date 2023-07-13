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Yerel Zincirleme kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı
Yerel

Zincirleme kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 10:45:00 -
Zincirleme kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazaya karışan minibüs olay yerinden kaçarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Abdullah Duman’ın kullandığı 07 APS 172 plakalı araç, Rıdvan Aktürk’ün kullandığı 46 AZ 182 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. 07 BFU 175 plakalı minibüs de, 46 AZ 182 plakalı hafif ticari araca çarptı. Minibüs sürücüsü kaçmak isterken geri çıktığı sırada Serkan Demir’in kullandığı 07 ANG 12 plakalı araca çarptı. Bu sırada kaza yapan araçlara çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen Bülent Oğuz’un kullandığı 07 AOV 470 plakalı araç ise, sağ şeritte seyir eden Sezai Pirbudak’ın kullandığı 58 TK 705 plakalı tur midibüsünün ön tamponuna çarptı. Plakası düşen minibüs olay yerinden kaçtı.

Araç kuyruğu kilometreleri buldu

Kaza yapan araçların D-400 karayolunun büyük bölümünü kapatması nedeniyle Alanya istikametine giden araçlar, kilometreleri bulan uzun bir kuyruk oluşturdu. Trafik ve jandarma ekipleri de araç kuyruğu yüzünden olay yerine güçlükle ulaşabildi. Olay yerinden kaçan ve telefon ile kendisine ulaşılmasına rağmen olay yerine gelmeyen minibüs sürücüsü hakkında çarpıp kaçma ve mala zarar vermekten işlem yapıldığı bildirildi.

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