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Yerel Zincirleme kaza: Yaralılar var
Yerel

Zincirleme kaza: Yaralılar var

Sakarya'da yağışlar sonrası meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 13:19:00 -
Zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, Sakarya'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Çiftlik Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 54 S 0139 plakalı minibüs ile 81 ACP 115 ve 54 AR 868 plakalı iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Toplam 3 aracın karıştığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar G.D. ve T.E. hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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