ABD Kongresi’nde dengeler değişti Türkiye'nin F-35 uçakları ne olacak?

Washington ile Ankara hattında uzun süredir devam eden F-35 krizinde gözler, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Kongre'deki Demokratlar arasında yaşanacak muhtemel güç dengesine çevrildi. İlk döneminde S-400 gerekçesiyle Türkiye'yi programdan çıkaran ABD yönetimine karşı Ankara, KAAN savaş uçağı için verilen F110 motor onayı gibi olumlu adımların ardından F-35 tedariki için müzakere zeminini koruyor.

"DOSTLARIMIZA YAPTIRIM UYGULAMAK İSTEMİYORUZ"

2026 NATO Ankara Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Çok yakından çalışıyoruz, artık vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” ifadelerine karşın ABD Kongresinde Demokratların savunma satışları üzerindeki etkisinin artması ihtimali, “F-35 uçaklarının akıbeti ne olacak?” sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı.

KONGREDEKİ DEMOKRAT ENGELİ: S400’LERLE VEDALAŞIN

Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35 uçağını teslim alması ve Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Yaptırımlar Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan kısıtlamaları aşması için öncelikle S-400 krizinin çözülmesi gerektiği vurgulanıyor. Ankara'nın bu sorunu aşmak amacıyla hava savunma sistemlerinin transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile temaslar yürüttüğü iddiaları gündeme gelse de henüz somut bir ilerleme sağlanamadı.

S-400 meselesi bir çözüme kavuşturulsa dahi Kongre'de etkisini sürdüren Demokrat kanadın F-35 satışına yeni şartlar ekleme veya transfer fonlarını kısıtlama potansiyeli bulunuyor.

Özellikle New Hampshire Senatörü Chris Pappas gibi isimlerin, Türk F-16 ve F-35'lerinin Ege hava sahasında kullanımına sınırlama getirilmesi yönündeki baskıları dikkat çekiyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Jeanne Shaheen ile birlikte Gregory Meeks, Jack Reed ve Adam Smith gibi kıdemli Demokratlar da Rus yapımı sitemler tamamen devre dışı kalmadan F-35 transferine sıcak bakmadıklarını dile getiriyor.

TRUMP 15 GÜNDE ÇÖZDÜ

Tüm bu sert politikalara rağmen Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminde Türkiye ile savunma sanayii ilişkilerini yumuşatma eğiliminde olduğu görülüyor. Trump yönetiminin, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği milli muharip uçak KAAN için hayati önem taşıyan ABD yapımı F110 motorlarının satışına ilişkin bildirimi 24 Haziran’da Kongre'ye sunması ve bu teklifin 9 Temmuz'da onaylanması Ankara için önemli bir emsal oluşturdu.

MSB'DEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Temmuz'da Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten bakanlık, "Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

PAZARLIK MASALARI KURULACAK

AL MONITOR’e konuyla ilgili değerlendirmede bulunan bir Türk güvenlik yetkilisi, hem Trump'ın hem de Kongre'deki rakiplerinin pazarlığa açık aktörler olduğuna dikkat çekerek, "Hem Trump hem de rakipleri anlaşma yapmayı sevdiği için Kongre ve Beyaz Saray arasında çok fazla siyasi pazarlık görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu durum, Beyaz Saray'ın Kongre ile yapacağı pazarlıklar neticesinde F-35'lerin önünün açılabileceği beklentisini güçlendiriyor.

F-35 KİLİDİ NASIL ÇÖZÜLECEK? NATO VE JEOPOLİTİK GÜÇ KOZU

Türkiye'nin NATO'daki ikinci büyük kara gücüne sahip olması ve bölgedeki vazgeçilmez rolü, Kongre'deki muhalefetin yumuşatılmasında en büyük koz olarak öne çıkıyor. Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler ışığında Ankara'nın jeostratejik önemi artarken, Türk Boğazları'nın Montrö Sözleşmesi kapsamında yönetilmesi ve Ukrayna'ya verilen askeri destek Washington'da takdirle karşılanıyor.

Atlantik Konseyi Türkiye Programı uzmanı Rich Outzen, ABD başkanının dış politikadaki geniş yetkilerine ve veto gücüne işaret ederek, 2028 seçimlerine kadar olan süreçte ABD-Türkiye bölgesel iş birliğinin temel ilkelerinin korunacağını belirtti. Outzen, "Cumhurbaşkanının dış politikadaki yetkileri ve veto hakkı, ayrıca 2028 seçimlerine kadar olan kısa süre göz önüne alındığında, dış politikanın çoğu alanında önemli bir değişiklik yapılması mümkün değil” değerlendirmesinde bulunarak, "Bu durum, ABD-Türkiye bölgesel iş birliği için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Senatör Shaheen de dahil olmak üzere bazı kilit Demokrat figürlerin, hassas F-35 teknolojisinin güvenliği sağlandığı takdirde Türkiye'nin programa yeniden dahil edilmesine olumlu bakabileceklerinin sinyalini vermesi, önümüzdeki dönemde Beyaz Saray ile Kongre arasında çetin bir F-35 diplomasisinin yaşanacağını gösteriyor.

DEMOKRATLAR HER İKİ MECLİSTE DE ÇOĞUNLUKTA

ABD Kongre seçimlerinde Demokratlar her iki mecliste de çoğunluğu sağladı.

Temsilciler Meclisinde toplam 435 sandalye var. Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalyeye ulaşırken; kalan 21 sandalyede çok düşük oy marjları nedeniyle resmi onaylama süreçleri devam etmektedir

Senatoda toplam 100 sandalye var. Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalye kazanırken; Alaska ve Mississippi olmak üzere 2 eyalette sonuçların netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber7