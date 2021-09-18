Zillet yıkım biz hizmet peşindeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’deki programı çerçevesinde partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılarak konuşma gerçekleştirdi. Salgın şartlarının hafiflemesiyle illeri ziyaret edip, vatandaşlarla hasret giderdiklerini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Görüyorsunuz yan gelip yatma yok. Bu arada gençlerimizle bir araya gelerek, onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. ‘Sıcak’ demedik, ‘yağmur’ demedik, ‘uzak’ demedik milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık.

Onların gündeminde bühtan var

Muhalefet genel başkanları, evlerinin odaları arasında dolaşırken, biz doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye’yi geziyoruz. Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken, biz tüm renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Muhalefet ‘sen-ben’ kavgasında vakit öldürürken biz ülkemizi hedeflerine kavuşturmak için ‘gece-gündüz’ demeden koşturuyoruz. Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var, yıkım var, engellemek var, takoz olmak var. Onların gündeminde Türkiye’yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var, ötekileştirme var, sessiz çoğunluğun sesini yeniden kısmak var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasbetmek var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan, bütün sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden başka siyaset vizyonları yok.”

Pazar günü Amerikadayız

Gelecek hafta, resmi ziyaret kapsamında ABD’ye gideceğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Nasip olursa pazar günü Amerika’dayız ve pazartesi günü New York’ta Birleşmiş Milletler’in tam karşısında 36 katlı Türkevi’nin açılışını da yapacağız. Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye gibi Türkiye’nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler.”

2023, 2053 ve 2071 vizyonu

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur. Birileri diyor ki ‘Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.’ Burada, burada, burada. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023’te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil başta 2023 hedefleri olmak üzere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız.”