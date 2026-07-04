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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i Vahdettin Köşkü’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i Vahdettin Köşkü’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle İstanbul’a gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif için Vahdettin Köşkü’nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Şerif, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere iş birliği imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi. Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da hazır bulundu.

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