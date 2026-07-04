CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’da İBB’nin yanı sıra CHP’nin yönettiği ilçe belediyeleri de sınıfta kaldı. Rıza Akpolat'ın, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek' suçlarından tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Ömer Rasim Şişman da Beşiktaş'lıları hayal kırıklığına uğrattı. Vatandaşa hizmeti bir yana bırakıp, kişisel menfaatleriyle ve parti içi hizipleşmelerle zaman kaybeden CHP'li belediyeler bir kez daha sınıfta kaldı.
İstanbul'da iki saat etkili olan sağanak yağış, sürekli, hizmetten dem vuran CHP'li belediyelerin maskesini düşürmeye yetti. Altyapı eksikliği ve vurdumduymaz yönetim anlayışı yine İstanbulluyu perişan etti. Patlayan rögar kapakları, düzensiz yol çalışmaları ve halktan uzak yönetim anlayışı vatandaşlara çile çektirdi.
VATANDAŞ SELLE BAŞ BAŞA KALDI
Beşiktaş'ta sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'un göbeğindeki Çırağan Caddesi adeta göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken trafik kilitlendi, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesine giden yolda mezarlığın önündeki alt geçit su içinde kaldı. Araçlar yolda mahsur kaldı.
Üsküdar’da da CHP zihniyetinin vurdumduymazlığı esnafı vurdu. Altyapı sorunlarını çözmek yerine twerk kursu ve Noel çarşısı gibi lüzumsuz işlerle uğraşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yine ortadan kayboldu. Sahaflar Çarşısı’nı basan sel suları, binlerce nadide eseri ve esnafın emeğini sular altında bıraktı. Özellikle giriş katlarındaki ev ve işyerlerini basan sel sularıyla kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalışan esnaf ve vatandaşlar "Belediyeye ulaşamıyoruz" diyerek feryat etti.
Sahaflar'dan gelen görüntü ise şu şekilde: