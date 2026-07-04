CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı

İstanbul'da iki saat etkili olan sağanak yağış, sürekli, hizmetten dem vuran CHP'li belediyelerin maskesini düşürmeye yetti. Altyapı eksikliği ve vurdumduymaz yönetim anlayışı yine İstanbulluyu perişan etti. Patlayan rögar kapakları, düzensiz yol çalışmaları ve halktan uzak yönetim anlayışı vatandaşlara çile çektirdi.

VATANDAŞ SELLE BAŞ BAŞA KALDI

Beşiktaş'ta sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'un göbeğindeki Çırağan Caddesi adeta göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken trafik kilitlendi, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesine giden yolda mezarlığın önündeki alt geçit su içinde kaldı. Araçlar yolda mahsur kaldı.

Üsküdar’da da CHP zihniyetinin vurdumduymazlığı esnafı vurdu. Altyapı sorunlarını çözmek yerine twerk kursu ve Noel çarşısı gibi lüzumsuz işlerle uğraşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yine ortadan kayboldu. Sahaflar Çarşısı’nı basan sel suları, binlerce nadide eseri ve esnafın emeğini sular altında bıraktı. Özellikle giriş katlarındaki ev ve işyerlerini basan sel sularıyla kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalışan esnaf ve vatandaşlar "Belediyeye ulaşamıyoruz" diyerek feryat etti.

Sahaflar'dan gelen görüntü ise şu şekilde: