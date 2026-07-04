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Gündem CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı
Gündem

CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı

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CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı

İstanbul’da İBB’nin yanı sıra CHP’nin yönettiği ilçe belediyeleri de sınıfta kaldı. Rıza Akpolat'ın, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek' suçlarından tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Ömer Rasim Şişman da Beşiktaş'lıları hayal kırıklığına uğrattı. Vatandaşa hizmeti bir yana bırakıp, kişisel menfaatleriyle ve parti içi hizipleşmelerle zaman kaybeden CHP'li belediyeler bir kez daha sınıfta kaldı.

İstanbul'da iki saat etkili olan sağanak yağış, sürekli, hizmetten dem vuran CHP'li belediyelerin maskesini düşürmeye yetti.  Altyapı eksikliği ve vurdumduymaz yönetim anlayışı yine İstanbulluyu perişan etti. Patlayan rögar kapakları, düzensiz yol çalışmaları ve halktan uzak yönetim anlayışı vatandaşlara çile çektirdi.

 

VATANDAŞ SELLE BAŞ BAŞA KALDI

Beşiktaş'ta sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'un göbeğindeki Çırağan Caddesi adeta göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken trafik kilitlendi, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesine giden yolda mezarlığın önündeki alt geçit su içinde kaldı. Araçlar yolda mahsur kaldı.

 

 

Üsküdar’da da CHP zihniyetinin vurdumduymazlığı esnafı vurdu. Altyapı sorunlarını çözmek yerine twerk kursu ve Noel çarşısı gibi lüzumsuz işlerle uğraşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş,  yine ortadan kayboldu.  Sahaflar Çarşısı’nı basan sel suları, binlerce nadide eseri ve esnafın emeğini sular altında bıraktı. Özellikle giriş katlarındaki ev ve işyerlerini basan sel sularıyla kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalışan esnaf ve vatandaşlar  "Belediyeye ulaşamıyoruz" diyerek feryat etti.

Sahaflar'dan gelen görüntü ise şu şekilde:

Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu
Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu

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Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu

Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda
Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda

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Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda

CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı
CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

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CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

 

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