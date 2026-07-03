Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şerif'in, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.
Burhanettin Duran, şunları kaydetti:
"Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir."
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