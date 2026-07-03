  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var Kardeş ülkede korkunç kaza! Yolcu otobüsü çukura düştü! 40 ölü Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü Öykündüğü babası örgütten hapis yatmış Sivas’ta acıdan rant devşirmeye kalkınca, kovuldu! ‘Özel’ provokatöre fırsat vermediler Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte zamlı rakamlar İmamoğlu ve çetesi savunma yapamayınca yine provoke etti! Mahkemede soytarılık Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti
Gündem Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor
Gündem

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şerif'in, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı Trakya Türklerine telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı Trakya Türklerine telefon

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı Trakya Türklerine telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu: Ana muhalefetten tarıma fayda yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu: Ana muhalefetten tarıma fayda yok

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu: Ana muhalefetten tarıma fayda yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23