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Gündem Ekrem ve Murat 16 milyonu böyle aldatmış! Reklam belediyeciliği sele kapıldı
Gündem

Ekrem ve Murat 16 milyonu böyle aldatmış! Reklam belediyeciliği sele kapıldı

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İstanbul’u algı belediyeciliğiyle yönettiğini sanan Ekrem İmamoğlu ve ekibinin maskesi bir kez daha düştü. "Üsküdar’da su baskınlarını tarihe gömdük" diyerek günlerce reklam yapan, İmamoğlu’nun yancısı Murat Ongun’un yalanları, yağmurda adeta suya düştü.

Göz boyama ve şov peşinde koşan CHP’li İBB yönetiminin kaderine terk ettiği Üsküdar sular altında kaldı. Kadim semtin her noktasında kaydedilen görüntüler, beceriksiz yönetimin vizyonsuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Milletin parasıyla yandaş fonlayan İBB, "Su taşkını sorunlarını çözdük" yalanıyla utanmadan sıkılmadan reklam yapıyor. Ancak hakikat gizlenemedi.

Bugün yağmurun etkisiyle Üsküdar'da sular altında kalan dükkanlar, bu zihniyetin yalnızca "reklam" yapmayı bildiğini, hizmet üretmekten aciz olduğunu açıkça kanıtladı.

 

"Nerede Bu Belediye?"

Sosyal medyaya ve ajanslara düşen görüntülerde Üsküdar’ın cadde ve sokaklarının adeta nehre döndüğü, araçların sularda mahsur kaldığı görüldü. Mağdur olan esnaf ve vatandaşlar ise tepkili:

"'Üsküdar’ı kurtardık' diye tabelalar asıyorlar, reklam videoları yayınlıyorlar. İşte kurtarılmış halimiz bu! Yalan rüzgarından bıktık, işini yapacak bir belediye istiyoruz!"

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Yorumlar

Ayşe

Üsküdar'da yaşanan sel felaketi CHP'li İBB yönetimine damgasını vurdu. Milletin parasıyla yandaş fonlanan bu belediye, "Su taşkını sorunlarını çözdük" diye reklam yapıyor ama halkımızın yaşadığı acıları görmezden geliyor. Üsküdar caddelerinde nehirler gibi akan sular ve mahsur kalan araçlar, CHP'nin vaatlerini bir kez daha boş sözlerden ibaret olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımız bu acı gerçeklerle boğuşurken İBB yetkilileri gözleri kapalı İstanbul'u izliyor gibi görünüyor. Allah milletimizin belalarından yardım etsin!
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