Ekrem ve Murat 16 milyonu böyle aldatmış! Reklam belediyeciliği sele kapıldı

Göz boyama ve şov peşinde koşan CHP’li İBB yönetiminin kaderine terk ettiği Üsküdar sular altında kaldı. Kadim semtin her noktasında kaydedilen görüntüler, beceriksiz yönetimin vizyonsuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Milletin parasıyla yandaş fonlayan İBB, "Su taşkını sorunlarını çözdük" yalanıyla utanmadan sıkılmadan reklam yapıyor. Ancak hakikat gizlenemedi.

Bugün yağmurun etkisiyle Üsküdar'da sular altında kalan dükkanlar, bu zihniyetin yalnızca "reklam" yapmayı bildiğini, hizmet üretmekten aciz olduğunu açıkça kanıtladı.

"Nerede Bu Belediye?"

Sosyal medyaya ve ajanslara düşen görüntülerde Üsküdar’ın cadde ve sokaklarının adeta nehre döndüğü, araçların sularda mahsur kaldığı görüldü. Mağdur olan esnaf ve vatandaşlar ise tepkili:

"'Üsküdar’ı kurtardık' diye tabelalar asıyorlar, reklam videoları yayınlıyorlar. İşte kurtarılmış halimiz bu! Yalan rüzgarından bıktık, işini yapacak bir belediye istiyoruz!"