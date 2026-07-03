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Gündem MHP'den Soner Arın için başsağlığı mesajı
Gündem

MHP'den Soner Arın için başsağlığı mesajı

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MHP'den Soner Arın için başsağlığı mesajı

MHP'den yapılan açıklamada "Merhum Soner Arın, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile akademi yıllarında birlikte çalışmış olup davamızda büyük emekleri olan kıymetli bir dava insanıdır. Rabbim ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Ailesinin ve ülkücü camianın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

MHP, Ülkü Ocakları Nevşehir teşkilat başkanlığı ve Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği görevlerinde bulunan Soner Arın için taziye mesajı yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Ülkücü camianın önemli isimlerinden olan Soner Arın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhum Soner Arın, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin gençlik teşkilatlanmasında görev üstlenmiş, ayrıca Ülkü Ocakları Nevşehir teşkilat başkanlığı ve Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.

Merhum Soner Arın, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile akademi yıllarında birlikte çalışmış olup davamızda büyük emekleri olan kıymetli bir dava insanıdır.

Rabbim ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Ailesinin ve ülkücü camianın başı sağ olsun."

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