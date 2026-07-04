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Vezirköprü'de 23 genç hafız icazetini aldı

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Vezirköprü'de 23 genç hafız icazetini aldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 23 öğrenci, düzenlenen icazet merasimiyle mezun oldu. Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

#1
Foto - Vezirköprü'de 23 genç hafız icazetini aldı

Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde düzenlenen ve Kurra Hafız ve İstanbul Eyüp Sultan Camii Müezzini Hasan Tok'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, ilçede hafızlık eğitiminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nun 1978 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Yalçınkaya, kursun 2016 yılında hizmete açılan yeni binasında eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Hafızlık çalışmalarının geçmişte yaşanan zorlu süreçlere rağmen kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Yalçınkaya, öğrencilerin köy ziyaretleri yaparak Kur'an kurslarını tanıttıklarını ve bu sayede hem kendilerini geliştirdiklerini hem de hafızlık eğitimine yönelik farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

#2
Foto - Vezirköprü'de 23 genç hafız icazetini aldı

Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin sınav sürecine kadar Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde mukabele okumaya devam ettiklerini aktaran Yalçınkaya, ilçede mukabele geleneğinin yıl boyunca sürdürüldüğünü kaydetti. Erkek ve kız hafızlık Kur'an kurslarında yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Yalçınkaya, hafızların yetişmesinde emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Programda konuşan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise Vezirköprü'nün hafız yetiştirme konusunda önemli bir merkez haline geldiğini belirtti. Samsun genelinde 19 erkek ve 14 kız yatılı Kur'an kursunda hafızlık eğitimi verildiğini belirten Çakır, halen bin 219 öğrencinin hafızlık çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

#3
Foto - Vezirköprü'de 23 genç hafız icazetini aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı da yaptığı konuşmada hafızlık müessesesinin İslam medeniyetindeki önemine dikkat çekti. Kazancı, programın düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür ederek icazet alan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Konuşmaların ardından Diyanet Akademisi Samsun Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Yakup Pulat tarafından hafızlık duası yapıldı. Programın devamında hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 23 öğrenciye çeşitli hediyeler takdim edildi.

#4
Foto - Vezirköprü'de 23 genç hafız icazetini aldı

Hediyeler, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı tarafından öğrencilere verildi. Yoğun katılımın olduğu icazet merasimi, yapılan dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

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