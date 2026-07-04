Vezirköprü'de 23 genç hafız icazetini aldı

Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde düzenlenen ve Kurra Hafız ve İstanbul Eyüp Sultan Camii Müezzini Hasan Tok'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, ilçede hafızlık eğitiminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nun 1978 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Yalçınkaya, kursun 2016 yılında hizmete açılan yeni binasında eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Hafızlık çalışmalarının geçmişte yaşanan zorlu süreçlere rağmen kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Yalçınkaya, öğrencilerin köy ziyaretleri yaparak Kur'an kurslarını tanıttıklarını ve bu sayede hem kendilerini geliştirdiklerini hem de hafızlık eğitimine yönelik farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.