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Define kazısında korkunç olay

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AA Giriş Tarihi:

Define kazısında korkunç olay

Eskişehir’de define aramak için kazdıkları tünelde göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Define kazısında korkunç olay

İnönü ilçesinde define arayan grup, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı.

#2
Foto - Define kazısında korkunç olay

Su kuyusu yakınlarında yaptıkları kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren 42 yaşındaki Hakan Ç, göçük altında kaldı.

#3
Foto - Define kazısında korkunç olay

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Define kazısında korkunç olay

İş makineleri ve AFAD ekiplerince yaklaşık 18 saatlik çalışmanın​​​​​​​ ardından ceset, 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.

#5
Foto - Define kazısında korkunç olay

Hakan Ç'nin​​​​​​​ cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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