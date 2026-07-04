Define kazısında korkunç olay
Eskişehir’de define aramak için kazdıkları tünelde göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir’de define aramak için kazdıkları tünelde göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İnönü ilçesinde define arayan grup, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı.
Su kuyusu yakınlarında yaptıkları kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren 42 yaşındaki Hakan Ç, göçük altında kaldı.
Olayın ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İş makineleri ve AFAD ekiplerince yaklaşık 18 saatlik çalışmanın ardından ceset, 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.
Hakan Ç'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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