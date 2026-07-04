Hesabında yüklü para transferleri tespit edilmişti! Veli Ağbaba’nın yeğenine tutuklama talebi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP'deki yolsuzluk ağının merkezindeki isimlerden olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, ifadesinin alınmasının ardından nüfuz ticareti suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.
Ahmet Can Ağbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan Ağbaba, 'nufüz ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edilmişti.
Gündem
CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı