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Siyaset Hesabında yüklü para transferleri tespit edilmişti! Veli Ağbaba’nın yeğenine tutuklama talebi
Siyaset

Hesabında yüklü para transferleri tespit edilmişti! Veli Ağbaba’nın yeğenine tutuklama talebi

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Hesabında yüklü para transferleri tespit edilmişti! Veli Ağbaba’nın yeğenine tutuklama talebi

CHP'deki yolsuzluk ağının merkezindeki isimlerden olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, ifadesinin alınmasının ardından nüfuz ticareti suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

Ahmet Can Ağbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan Ağbaba, 'nufüz ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edilmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, nüfuz ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu durumun CHP içindeki yolsuzluğun ve ahlaksızlığın bir göstergesi olduğunu söylemek mümkün. CHP bu ülkede güven oluşturması gereken bir siyasi parti olmasına rağmen, sürekli olarak böyle skandallarla gündeme giriyor. Milletimizin ileri gelenlerine gelene kadar sorumluluk almayan ve hesap vermeyen bu tiplerle mücadele etmek gerekiyor. Allah devletimize ve milletimize rehberlik etsin.
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