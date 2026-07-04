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Dünya Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
Dünya

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

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Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutladığını kaydeden Zelenskiy, "Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

 

Zelenskiy, ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktararak, "Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık."

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