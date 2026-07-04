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Gündem Uyuşturucu ve fuhuştan gözaltına alındı: CHP'li başkanın özel kalemine tutuklama istemi
Gündem

Uyuşturucu ve fuhuştan gözaltına alındı: CHP'li başkanın özel kalemine tutuklama istemi

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucu ve fuhuştan gözaltına alındı: CHP'li başkanın özel kalemine tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski Özel Kalem Müdürü ve yakın çevresinde yer aldığı belirtilen Sadık Can Köksal hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri ve savcılık ifadesi tamamlanan Köksal, tutuklama taleniyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal, ifadesinin alınmasının ardından TCK 190 kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

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