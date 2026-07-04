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Öyle bir şey yaptı ki.. Temizlik işçisi 'sana helal olsun' dedirtti

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Öyle bir şey yaptı ki.. Temizlik işçisi 'sana helal olsun' dedirtti

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli olan Fatih Cesur, bulduğu altın dolu çantayı polislere teslim ederek büyük takdir topladı.

#1
Foto - Öyle bir şey yaptı ki.. Temizlik işçisi 'sana helal olsun' dedirtti

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri personeli Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusiad 1. Etap Evleri bölgesinde temizlik yaparken yol kenarında sahipsiz bir çanta buldu.

#2
Foto - Öyle bir şey yaptı ki.. Temizlik işçisi 'sana helal olsun' dedirtti

Çantayı kontrol ettiğinde, içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para olduğunu fark eden personel Cesur, durumu derhal amirlerine bildirdi.

#3
Foto - Öyle bir şey yaptı ki.. Temizlik işçisi 'sana helal olsun' dedirtti

Amirleri ile birlikte hızlı şekilde polis karakoluna geçen temizlik personeli Cesur, burada yapılan incelemede çantanın içerisinde bulunan; yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki 400 gram külçe altın, 17 tane gram altın, 14 tane çeyrek altın, 7 tane bilezik, 2 tane Osmanlı turası, 998 TL ve 3 bankamatik kartını emniyet ekiplerine teslim etti.

#4
Foto - Öyle bir şey yaptı ki.. Temizlik işçisi 'sana helal olsun' dedirtti

Konuya ilişkin yaşadıklarını paylaşan Temizlik personeli Fatih Cesur, "Rutin temizlik çalışmasını gerçekleştiriyordum. Yol kenarındaki çanta dikkatimi çekti. İçine baktım ve altın olduğunu gördüm. Durumu hemen vardiya amirime ilettim. O da polis ekiplerini aradı. Normal bir vatandaşlık görevi olarak Allah rızası için yaptım. Bulmasaydık bir başkası kötü niyetle kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi. Yapmamız gerekeni yaptık" dedi.

#5
Foto - Öyle bir şey yaptı ki.. Temizlik işçisi 'sana helal olsun' dedirtti

Polis, altın dolu çantanın sahibini bulmak ve teslim etmek için çalışma başlatırken, temizlik görevlisine duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

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