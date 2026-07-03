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MHP İl Başkanı bıçaklandı

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MHP İl Başkanı bıçaklandı

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yüksekova'da bir kavga sırasında iki yerinden bıçakla yaralandı.

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yüksekova ilçesine bağlı Şakıtan köyündeki iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandığını açıkladı.  Hastanede tedavi altına alınan Öztepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li başkan şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam saat 19.30-20.00 sıralarında benim de misafir olarak bulunduğum bir yerde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak amaçlı müdahalem esnasında iki hafif bıçak yarası almış bulunmaktayım. Durumum gayet iyi. Asılsız haber yapan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

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