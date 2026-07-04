Bu da CHP'li yönetimin teknofesti: Beşiktaş'ta yüzen konteyner
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Her fırsatta yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST’i karalamaya çalışan CHP zihniyetinin vizyonu, İstanbul’u ilk yağmurda teslim ettiği ilkel görüntülerle bir kez daha patladı! Beşiktaş’ta aniden bastıran sağanakla birlikte altyapı çökerken, sel sularına kapılıp başıboş şekilde caddede yüzen dev çöp konteyneri "CHP’nin teknoloji harikası" dedirtti.
Türkiye’nin dünya çapındaki gururu TEKNOFEST ve milli teknoloji projeleriyle her fırsatta alay etmeye yeltenen CHP’li belediyecilik anlayışı, İstanbul’u bir kez daha adeta Orta Çağ karanlığına gömdü. İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran normal bir yaz yağmuru, Beşiktaş’ta CHP’li yönetimin altyapı işbilmezliği yüzünden yine çileye dönüştü. Cadde ve sokakların dakikalar içinde göle döndüğü ilçede, ne bir tahliye sistemi çalıştı ne de bir önlem alındı. Sürücüler ve vatandaşlar yollarda perişan olurken, sokak üzerindeki dev bir çöp konteynerinin azgın sel sularına kapılarak nehirde giden bir bot gibi sürüklenmesi bardağı taşıran son damla oldu.
İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri suya kapılarak sürüklendiği görüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu.
Beşiktaş'ta şiddetli yağışın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri de suya kapılarak sürüklendi. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.